В понедельник, 1 мая, московские парки перейдут на летний режим работы. Об этом со ссылкой на главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского сообщает информагентство «Москва».

«У нас 78 парковых территорий, из которых 78-й парк — „Зарядье“, который скоро откроется. С 1 мая во всех парках заработает вся летняя инфраструктура. В каждом парке своя программа, большая детская повестка, есть программы, которые ориентированы на взрослую аудиторию», — заявил Кибовский.

С этого дня в парках Москвы будут работать пять летних кинотеатров, более 200 велопарковок, 27 фонтанов, 13 лодочных станций, 250 спортивных площадок, 60 танцевальных и концертных площадок, 12 скейт-парков, пять летних читален и 27 зон отдыха у воды.

Директор «Объединенной дирекции „Мосгорпарка“» Вячеслав Дунаев также добавил, что парки в преддверии лета проверили на антитеррористическую защищенность. «Проведены все мероприятия и тренировки с ЧОПами по пожарной безопасности, по противодействию террористической угрозе. Данные мероприятия совместно с полицией были проведены, на праздниках ЧОПы усиливают количество сотрудников в два раза», — заявил он.