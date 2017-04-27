Парк Горького объявил программу открытия летнего сезона, которое пройдет в понедельник, 1 мая. Об этом The Village сообщили представители парка. Свои мероприятия в этот день проведут «Арзамас», ВШЭ, Go Longboard, Политехнический музей, Vans и другие.

В ходе открытия сезона пройдет презентация обновленного скейт-парка, заезд на велосипедах от Fixed Gear Moscow, старт которого объявит чемпион мира Денис Дмитриев, и серия бесплатных тренировок Go Longboard от Quicksilver. В лектории пройдут занятия от Высшей школы экономики — о том, как стать счастливым; опыты от ученых лабораторий Политехнического музея; чтения от проекта «Арзамас» на тему счастья в культуре, в ходе которых актеры будут читать тематические рассказы О’Генри, Чехова, Зощенко, Тургенева, а в перерывах прозвучат неаполитанские песни.

Вечером в летнем «Пионере» пройдет «Открытый микрофон», хедлайнером которого станет комик Слава Комиссаренко. На трех площадках в «Музеоне» команда Jack’s Garret — Анна Ковтун, Евгений Чаусов и другие — проведет занятия по экспериментальным танцам. Вечером там же выступит Игорь Лидер с музыкальной программой.

В 11:00 у Зеленой школы начнется забег от команды Gorky Park Runners. Весь день в парке будут работать футбольные ворота Sutu со звуковыми и визуальными эффектами, а Scandinavia Club проведет занятия о том, как воспитывать счастливых детей, и даст уроки шведского.

Полностью ознакомиться с программой мероприятий на 1 мая можно на сайте парка.