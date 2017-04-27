К 12 мая в вольеры парков Москвы после зимнего сезона вернут птиц. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 28 апреля, в вольер природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» вернутся птицы, содержавшиеся в Центре передержки животных под Яхромой.

«Круглогодично в вольерах живут белки, две козы и овца. В конце апреля к ним присоединятся 42 птицы 16 различных видов: филины, семь видов фазанов — алмазный, золотой, серебряный, зеленый, версиколор, семиреченский, охотничий; декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры необычных пород, таких как бентамка из Юго-Восточной Азии или брама куропатчатая», — заявили агентству в департаменте.

В других парках завоз птиц планируется на 12 мая. В вольеры Бирюлевского дендропарка на природной территории «Царицыно» заселят 19 птиц: четырех серебряных фазанов, одного золотого и одного колхидского, пару хохлатых кур (петуха и курицу) и шесть обычных кур, трех индюков и двух гусей.

В комплексе вольеров ландшафтного заказника «Тропарёвский» разместят кур минорок, домашних кур, фазана даурского и индейку бронзовую; в «Серебряный бор» вернутся гуси и фазаны разных пород: серебряный, семереченский, версиколор. В вольере «Дом лани» в Зеленограде к трем ланям европейским, живущим там круглогодично, добавятся шесть фазанов, три индейки и три индоутки, четыре кролика, пять кур и четыре цесарки.