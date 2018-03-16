Классическую партийную символику ЛДПР уже никто не помнит, а это был такой тяжеловесный герб с орлом (одноглавым), который летит над картой России, включающей Польшу, Финляндию и Аляску. Этот герб печатали на первой полосе газеты «Сокол Жириновского», в которой рок-музыкант Сергей Жариков объяснял, что такое спагетти (как сейчас помню — хитросплетения реальной закулисной политики), а сам Жириновский анонсировал отделение от России Тывы сразу, как будет достроена железная дорога до Кызыла. Это начало 90-х, ЛДПР еще играет на том же поле, что и Лимонов, и Проханов — ведет интеллектуальный разговор со школьниками и военными пенсионерами. Жанр интересный, но, видимо, тупиковый.

И когда Жириновский стал тем Жириновским, которого мы знаем и любим, и уже в этом образе победил на выборах 1993 года, появилась и новая символика — концептуальная, аскетичная, тогда еще голубыми буквами на белом фоне. Очень хорошо помню, как я увидел ее впервые — там, где я любил гулять в мои 14 лет, был интернат для глухонемых детей, и вот я обратил внимание, что эти дети теперь играют в футбол в белых футболках с голубой надписью «ЛДПР» — откуда они взялись, кто их им дал, зачем? Было непонятно, и поэтому завораживало. И дальше элдэпээровский мерч возникал такими вспышками повсюду. Бейсболка ЛДПР на соседе-алкоголике. Пакет ЛДПР у бабушки в булочной. Ручка ЛДПР у одноклассника. Откуда — непонятно, но, с другой стороны, зачем вообще понимать то, что становится явлением природы?

Это можно назвать политтехнологией, но политтехнологией такого рода, когда партийный бренд, не привязанный вообще ни к чему, оказывается единственным звеном, связывающим твой маленький мир с каким-то внешним большим. И тут уже неважно, чего хочет эта партия и что говорит ее лидер — источником доверия становятся сами эти четыре буквы. Фон посинел, надпись пожелтела, явление осталось, дошло в какой-то момент и до билбордов — они стоят по стране в самых невыразительных ее местах и остаются единственным для этих мест напоминанием о том, что в России существует какая-то публичная политика.