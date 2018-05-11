В новой рубрике The Village рассказывает о навязчивых городских узорах и маркерах эпохи, которые мы заметили раньше, чем вы начали по ним ностальгировать.

«Фан-барьер» — именно так называется временное ограждение для пешеходов или толпы на улице. Во всем мире их делают не выше 1,1 метра, чтобы не перекрывать линию шеи и плеч. Золотой же стандарт полицейского барьера в центре Москвы — три метра стали в длину и полтора в высоту, такие габариты обычно используют для ограждений на стройке. Фотохроника доказывает: впервые барьеры «УВД ЦАО» появились на акции оппозиции в марте 2012 года, на Новом Арбате, затем они сыграли одну из ключевых ролей в столкновениях с полицией 6 мая на «Марше миллионов». Протесты же и заставили власти закупить новые ограждения большой партией, — а затем они вдруг вырвались за пределы декораций к митингам и оккупировали мирный город.

С тех пор заборы унифицированы: дизайн рамы с 13 рейками внутри разработали в УВД. Один барьер обходится городу в 5–6 тысяч рублей. Меняется стальная этикетка: «УВД по ЦАО», «Московские ярмарки», «ГУВД Москвы», но общий стиль рамок мэрия выдерживает уже шесть лет. Улицы заполняются ребристой текстурой во всё больших масштабах — так у города возникает новый, праздничный «дизайн-код».