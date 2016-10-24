Одна из новосибирских похоронных компаний заняла со своей экспозицией огромное пространство, представив не только гробы и урны, но и специальную одежду для сотрудников похоронных служб и приспособления для погребения. «С течением времени взгляды на похоронные ритуалы меняются. Сейчас очень многие обращаются к языческим традициям или предпочитают кремацию. Урны экономического класса из пластика стоят около 700 рублей, и цена растет в зависимости от материала. Есть и урны с позолотой», — рассказывает худой приятный мужчина у стенда.

Он говорит, что, как правило, урны покупают почему-то синего или бордового цвета. При этом деревянные и бумажные урны закапывают, а металлические закладывают в ячейки колумбария, наклеивая сверху фотографию усопшего. «Костюмы для похоронщиков стоят в районе 7,5 тысячи рублей, но они пользуются популярностью в основном в больших городах. А в регионах работают абы в чем. Еще мы делаем гробы на заказ. Есть у нас, например, один экземпляр под названием „Модерн“ с бумажным покрытием, на которое можно нанести любой рисунок. Такой гроб стоит около 8,5 тысячи рублей и расходится замечательно», — улыбается гробовщик.

Еще один стенд принадлежит компании, которая пишет эпитафии для надгробий и ведет свой ритуальный блог. Здесь сидит настоящая траурная поэтесса, а рядом с ней расположилась девушка с синими дредами, продающая мрачноватого вида кукол. «Это авторские куклы. Можно похоронить себя вместе с ними, как и с любым другим предметом», — поясняет она.

Похоронная революция

Выставку главным образом посещают профессионалы индустрии, и один из них — Иван Шарый, представитель ритуальной «Военно-мемориальной компании». «Я пришел в похоронку с телевидения, и мне понадобилось полгода, чтобы начать разбираться только в одной терминологии», — рассказывает он и отмечает, что Wi-Fi и вендинговые автоматы не так необходимы траурной сфере, как новые инфраструктурные решения.

В числе последних — похоронные дома с мини-крематориями и залами прощания. Сейчас в России таких центров очень мало, а они помогают облагородить сферу похоронных услуг, считает эксперт. «Все прекрасно знают, что если в городе Задрищенске поискать самое убогое место, то им обязательно окажется морг. А в Европе подобные сооружения адекватно вписаны в городской ландшафт и никого не шокируют. Благодаря этому тема смерти становится менее табуированной. В России же как реагируют? „Ой, похороны, трэш какой!“ И пресса во многом отражает настроения общества. Ведь ни на одном сайте не увидишь рекламы, связанной с похоронкой», — говорит Шарый.

Причину дистанции, которую общество предпочитает держать по отношению к теме смерти, специалист видит в профессионализации похоронной сферы. По его словам, раньше смерть была неразрывно связана с повседневностью — скажем, мертвецов омывали дома. А с приходом специалистов, которые взяли все заботы на себя, похороны перестали быть чем-то обыденным. «С появлением профессионалов возникло табу, возникла дистанция. Мол, у родственников светлая скорбь, а у похоронщиков свои меркантильные интересы», — сетует Иван.

Прогуливаясь среди гробов, Иван рассказывает о минимальной стоимости похорон в России, которая составляет 11 277 рублей 28 копеек. Если родственники не могу заплатить за погребение умершего, заботы об этом — ровно на эту сумму — берет на себя государство. «Сюда входит простенький гроб и доставка тела на кладбище. Места-то на кладбищах у нас в принципе бесплатные. А привычка платить за них — следствие бардака в отрасли. Родственникам говорят, что „бесплатное место есть вот там в овраге, где воды по колено, а за хороший участок у березки придется заплатить“. При этом цены могут быть самые разные. Как говорят, хорошее место на престижном московском кладбище неофициально может стоить как квартира, — то есть несколько миллионов рублей», — подсчитывает Шарый.

Он напоминает, что выставка проходит под эгидой Новосибирского крематория, а точнее ее руководителя Сергея Якушина. «Уникальный дядька, по-хорошему странный. У него есть собственный музей погребальной культуры, он поставляет инфоповоды журналистам буквально каждый месяц. Даже умудрился акцию в честь Дня защиты детей в крематории провести. Еще он привозил африканца, который строгал гробы в виде лодок и утят. Сначала у нас от всей этой активности волосы шевелились на всех местах. А потом я понял, что он просто действительно работящий человек, настоящий фанат своего дела. Он все делает так, будто тема похорон у нас не табуизирована», — говорит Иван.

Еще один эксперт, прогуливающийся среди гробов, — Михаил Алёхин, глава «Военно-мемориальной компании». Когда-то он руководил Мосгорпарком и отвечал за московскую парковую революцию под началом Сергея Капкова, а сейчас хочет заниматься тем же самым, но в похоронной среде.

По его словам, по степени развитости похоронной сферы Россия отстала от западных стран лет на 30: «К вам приходит ритуальный агент — часто неопрятный, плохо пахнущий, необразованный. И клиент думает, что так и надо, что так везде. Революция как раз в том, чтобы полностью изменить культуру потребления похоронных услуг. Ведь на Западе к похоронам человека готовятся, как к свадьбе. Сегодня свадебная индустрия — это огромные каталоги со всевозможными опциями, которые и позволяют проводить чудесные по качеству церемонии. Почему же с похоронами не может быть так же?»