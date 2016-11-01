Не будут ли новые мостовые сооружения сильно колебаться из-за ветра от моря? На какую нагрузку рассчитаны новые эстакады и мосты? Что будет, если от Канонерского острова к Васильевскому встанет пробка?

Не хотелось бы, чтобы такая пробка когда-либо возникла. Но, разумеется, не потому, что мост ее может не выдержать, а потому, что ЗСД предполагает скоростное передвижение. Но даже в таком случае мосты будут нести нагрузку. Буквально на днях основные мостовые сооружения центрального участка прошли положенные испытания: на них выстраивали колонны грузовиков, груженных щебнем. Испытания прошли успешно, конструкции продемонстрировали свою абсолютную надежность и соответствие всем нормативам. Еще на этапе проектирования принимаются решения, не оставляющие риска, расчетные нагрузки многократно превосходят практически возможные.

Это справедливо и для вопроса о ветровой нагрузке. Разумеется, у масштабных конструкций есть парусность, и на мосту даже можно ощутить колебания во время порывов ветра. Но есть и все необходимые инженерные решения для того, чтобы сделать такие нагрузки штатными. Это, например, специальные элементы конструкции — обтекатели, которые снижают ветровую нагрузку и парусность, «разрезая» порыв. Кроме того, мосты ЗСД оснащены сотнями датчиков, которые в постоянном режиме измеряют десятки параметров: от колебаний до натяжения вант и пространственного положения всех ключевых элементов моста. Информация с датчиков онлайн поступает в службу эксплуатации дороги, где в постоянном режиме контролируется. Отдельный шлюз этой системы позволяет получать ту же информацию на пульт МЧС, так что при критическом отклонении какого-либо показателя профильные службы получат информацию и смогут среагировать на нее немедленно. Но вероятность такого развития событий практически исключена.

Обсуждалась возможность пешеходной части вантового моста между Васильевским и Крестовскими островами — насколько реальны эти планы?

ЗСД — скоростная магистраль, движение пешеходов и велосипедистов по которой запрещено ПДД. В условиях движения транспорта со скоростью 110 километров в час по многополосной дороге гарантированную безопасность пешеходов и велосипедистов не обеспечить. Фактически на дороге нет тротуаров, только узкие технологические проходы для обслуживания сооружений. Службы безопасности тщательно следят за тем, чтобы посторонних лиц на дороге не было, и делается это только из соображений безопасности как возможных нарушителей, так и водителей.

На Канонерском острове участок трассы проходит буквально над головами местных жителей. Дома в непосредственной близости от ЗСД расселили — и все же: какие гарантии безопасности вы можете дать жителям?

Проведено не только расселение. Строительство центрального участка ЗСД осуществляется в соответствии с проектом, получившим все требуемые согласования и положительное заключение Главгосэкспертизы. В проекте в том числе учтены все аспекты защиты окружающей среды и жилой застройки. В частности, проводятся работы по устройству в жилых помещениях шумозащитного остекления, на дороге устанавливаются шумозащитные экраны, усиленное ограждение. Эти мероприятия затрагивают не только Канонерский остров, но и все районы, где ЗСД проходит в относительной близости от жилой застройки.

Приходилось ли вам сталкиваться с недовольством горожан, общественности при строительстве тех или иных участков трассы?

Разумеется, стройка на месте привычных пейзажей вызывала вопросы жителей. Были и жалобы, хотя, учитывая масштаб проекта, нельзя назвать их количество значительным. Более того, большинство обращений начинались со слов поддержки и призывов скорее построить и запустить дорогу. Мы с самого начала заняли открытую позицию, создали все каналы для эффективной коммуникации.

Стройка сама по себе вряд ли может служить источником комфорта. Но когда понятна цель, когда выполняются нормативы и уважаются интересы граждан, взаимопонимание присутствует.

Присутствует и эмоциональная поддержка. Когда строители вышли из нулевого цикла работ и начали появляться очертания основных объектов — опоры магистрали, пилоны мостов, затем металлические конструкции пролетов, вантовые системы, — наши мосты превратились в настоящих героев социальных сетей и точку притяжения для профессионалов и любителей фотографии. У нас собрана большая подборка кадров из Instagram, на которых горожане „помогали“ нам строить мосты, закрывая рукой в определенном ракурсе недостающие блоки руслового пролета. Такие кадры действительно помогают строителям понять, как ценен их труд.

Какова сейчас статистика использования разных участков ЗСД? Когда наблюдаются пики/спады и с чем они связаны?

В настоящий момент мы фиксируем более 70 тысяч транзакций в сутки на каждом из действующих участков. В том, что касается среднего показателя, транспортный поток на южном и северном участках сопоставим. В пиковые и сверхпиковые часы между участками заметна разница.

На южном участке пиковые нагрузки приходятся на направления к центру города в будние дни утром и по направлению от центра по вечерам. В выходные транспортный поток ниже.

На северном участке тоже фиксируются традиционные для утренних и вечерних часов всплески трафика по будням с той же логикой направления. Но есть и особенные часы повышенной нагрузки, и они связаны с тем, что это самый быстрый и комфортный путь выхода к популярным местам дачного и загородного отдыха. На северном участке особое внимание служб приковано к направлению из города в пятницу вечером, в первую половину субботних дней также фиксируется всплеск потока. В воскресенье вечером, соответственно, особая нагрузка в обратном направлении. Особенно эта тенденция ощутима в летний период.

Впереди ввод в эксплуатацию центрального участка, который приведет к увеличению транспортного потока от 30 до 100 %. Здесь, с одной стороны, неизбежен период адаптации. Мы понимаем, что значительной доле новых пользователей, маршруты которых будут пролегать по ЗСД после открытия центрального участка, потребуется время, чтобы принять решение и заказать бесплатный транспондер. Мы уже сделали многое для их мотивации: бесплатное предоставление транспондера, бесплатную доставку в удобное место, тариф без абонентской платы, значительные скидки, дополнительные сервисы, выделенные полосы и многие другие преимущества. Будем продолжать убеждать пользоваться электронными средствами оплаты.

Полагаем, внедрение инновационной системы Flow+ на ЗСД станет сильным дополнительным стимулом к использованию транспондеров, так как оплата с их помощью будет максимально справедливой, поездка по ЗСД будет тарифицироваться с точностью до километра, что намного выгоднее для пользователя, чем оплата тарифной зоны.