ФоторепортажКак ЗСД изменил Петербург
Западный скоростной диаметр: от эклектичной панорамы с Троицкого моста и стимпанковых пейзажей Канонерки до видов на вантовые мосты
До конца ноября в Петербурге должны запустить движение по центральному участку Западного скоростного диаметра, который соединит Васильевский остров с Адмиралтейским и Приморским районами. Восьмиполосная магистраль — с тремя мостами, транспортной развязкой и тоннелем — пройдет от границ Морского порта до Приморского проспекта.
За восемь лет работы ЗСД (первый участок открыли в 2008-м) Петербург привык к изгибам футуристичной трассы на периферии, а за последние пять лет — и к ее платности. Однако параллельно тому, как над городом вырастал центральный участок магистрали, становилось очевидно, что ЗСД стал важнейшим инфраструктурным проектом в Петербурге за долгие годы: он необратимо поменял не только дорожную карту Петербурга, но и его виды и панорамы.
Фотограф The Village Виктор Юльев запечатлел эти перемены. А в консорциуме «Магистраль Северной столицы», который строит и до 2042 года эксплуатирует платную трассу, ответили на вопросы редакции о том, как устроена ежедневная работа ЗСД и что с ним будет дальше.
Комментарий
Алексей Бнатов
генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы»
15 вопросов про ЗСД
Как придумали визуальный облик ЗСД, архитектуру трассы? Почему на ЗСД такие массивные опоры для боковых светильников?
Ставшие запоминающейся чертой ЗСД опоры освещения, создающие замкнутый, направленный образ трассы, — это не просто светильники, а комплексная конструкция. Опоры не только несут в себе кабель и служат для расположения ламп, но и являются элементом крепления шумозащитных экранов, установленных на значительной части протяженности магистрали, проходящей в черте городской застройки. Кроме того, эти же опоры являются частью силового ограждения, которое смягчает удар и исключает возможность падения транспортных средств с трассы в случае ДТП.
Генеральным проектировщиком Западного скоростного диаметра является одно из известных в стране профильных предприятий, петербургское ЗАО «Институт „Стройпроект“». Архитектурные решения ЗСД также разрабатывались специалистами института под руководством главного архитектора Андрея Евгеньевича Горюнова.
Насколько реалистично введение единого транспондера для платных трасс М4, М11 и ЗСД?
Речь идет скорее о возможности оплаты транспондером, выданным одним оператором, на дороге другого. Например, пользователь ЗСД, у которого уже есть транспондер, а в Петербурге таких более 200 тысяч, при поездке в Москву или в отпуск на побережье Черного моря сможет, не меняя устройство, проехать по дорогам других операторов: транзакция пройдет автоматически. Данная система имеет специальное название — интероперабельность. Работа над ее внедрением ведется нами совместно с коллегами из ГК «Автодор» и другими операторами платных дорог. Полагаем, возможность оплачивать проезд транспондерами ЗСД на других российских платных дорогах, а также платить за проезд в Петербурге транспондерами других операторов будет доступна в ближайшей перспективе.
Реален ли план запустить на ЗСД регулярные автобусные маршруты с остановками?
Эта инициатива обсуждается довольно давно. С точки зрения оператора Западного скоростного диаметра есть несколько вопросов, которые пока остаются открытыми. Прежде всего, обеспечение требований безопасности для пассажиров, выходящих на проезжую часть, соблюдения ПДД на магистралях — в частности, запрет на остановку транспортных средств.
Если говорить о варианте использования одной полосы для движения исключительно общественного транспорта, то такое решение может повлиять на ситуацию с замедлениями на подъездах к пунктам оплаты. Это потребует пересмотра нормативов, оговоренных в соглашении о ГЧП (государственно-частном партнерстве. — Прим. ред.). Необходимо решить и вопрос невозможности разворота на магистрали — как следствие, съезда автобусов на улично-дорожную сеть для маневра. Такая необходимость может создать существенную нагрузку на съезды и въезды на ЗСД, которые во многих случаях имеют не более двух полос, и привести к значительному снижению количества транспортных средств, которые смогут воспользоваться магистралью.
Как вышло, что в 2013 году в Смольном признали нецелесообразным строительство второго съезда на Васильевский остров, а теперь он в планах на 2020 год?
Решение о создании перспективных развязок всегда было и остается в компетенции Санкт-Петербурга. И такое решение принято. Мы со своей стороны поддерживаем необходимость максимально эффективного подключения улично-дорожной сети Васильевского острова и Приморского района к ЗСД.
Развязка с улицей Шкиперский проток в южной части Васильевского острова изначально была в проекте Западного скоростного диаметра в качестве перспективной, наряду с подключением Нового шоссе в районе трассы «Скандинавия» и развязкой с Шуваловским проспектом.
Не будут ли новые мостовые сооружения сильно колебаться из-за ветра от моря? На какую нагрузку рассчитаны новые эстакады и мосты? Что будет, если от Канонерского острова к Васильевскому встанет пробка?
Не хотелось бы, чтобы такая пробка когда-либо возникла. Но, разумеется, не потому, что мост ее может не выдержать, а потому, что ЗСД предполагает скоростное передвижение. Но даже в таком случае мосты будут нести нагрузку. Буквально на днях основные мостовые сооружения центрального участка прошли положенные испытания: на них выстраивали колонны грузовиков, груженных щебнем. Испытания прошли успешно, конструкции продемонстрировали свою абсолютную надежность и соответствие всем нормативам. Еще на этапе проектирования принимаются решения, не оставляющие риска, расчетные нагрузки многократно превосходят практически возможные.
Это справедливо и для вопроса о ветровой нагрузке. Разумеется, у масштабных конструкций есть парусность, и на мосту даже можно ощутить колебания во время порывов ветра. Но есть и все необходимые инженерные решения для того, чтобы сделать такие нагрузки штатными. Это, например, специальные элементы конструкции — обтекатели, которые снижают ветровую нагрузку и парусность, «разрезая» порыв. Кроме того, мосты ЗСД оснащены сотнями датчиков, которые в постоянном режиме измеряют десятки параметров: от колебаний до натяжения вант и пространственного положения всех ключевых элементов моста. Информация с датчиков онлайн поступает в службу эксплуатации дороги, где в постоянном режиме контролируется. Отдельный шлюз этой системы позволяет получать ту же информацию на пульт МЧС, так что при критическом отклонении какого-либо показателя профильные службы получат информацию и смогут среагировать на нее немедленно. Но вероятность такого развития событий практически исключена.
Обсуждалась возможность пешеходной части вантового моста между Васильевским и Крестовскими островами — насколько реальны эти планы?
ЗСД — скоростная магистраль, движение пешеходов и велосипедистов по которой запрещено ПДД. В условиях движения транспорта со скоростью 110 километров в час по многополосной дороге гарантированную безопасность пешеходов и велосипедистов не обеспечить. Фактически на дороге нет тротуаров, только узкие технологические проходы для обслуживания сооружений. Службы безопасности тщательно следят за тем, чтобы посторонних лиц на дороге не было, и делается это только из соображений безопасности как возможных нарушителей, так и водителей.
На Канонерском острове участок трассы проходит буквально над головами местных жителей. Дома в непосредственной близости от ЗСД расселили — и все же: какие гарантии безопасности вы можете дать жителям?
Проведено не только расселение. Строительство центрального участка ЗСД осуществляется в соответствии с проектом, получившим все требуемые согласования и положительное заключение Главгосэкспертизы. В проекте в том числе учтены все аспекты защиты окружающей среды и жилой застройки. В частности, проводятся работы по устройству в жилых помещениях шумозащитного остекления, на дороге устанавливаются шумозащитные экраны, усиленное ограждение. Эти мероприятия затрагивают не только Канонерский остров, но и все районы, где ЗСД проходит в относительной близости от жилой застройки.
Приходилось ли вам сталкиваться с недовольством горожан, общественности при строительстве тех или иных участков трассы?
Разумеется, стройка на месте привычных пейзажей вызывала вопросы жителей. Были и жалобы, хотя, учитывая масштаб проекта, нельзя назвать их количество значительным. Более того, большинство обращений начинались со слов поддержки и призывов скорее построить и запустить дорогу. Мы с самого начала заняли открытую позицию, создали все каналы для эффективной коммуникации.
Стройка сама по себе вряд ли может служить источником комфорта. Но когда понятна цель, когда выполняются нормативы и уважаются интересы граждан, взаимопонимание присутствует.
Присутствует и эмоциональная поддержка. Когда строители вышли из нулевого цикла работ и начали появляться очертания основных объектов — опоры магистрали, пилоны мостов, затем металлические конструкции пролетов, вантовые системы, — наши мосты превратились в настоящих героев социальных сетей и точку притяжения для профессионалов и любителей фотографии. У нас собрана большая подборка кадров из Instagram, на которых горожане „помогали“ нам строить мосты, закрывая рукой в определенном ракурсе недостающие блоки руслового пролета. Такие кадры действительно помогают строителям понять, как ценен их труд.
Какова сейчас статистика использования разных участков ЗСД? Когда наблюдаются пики/спады и с чем они связаны?
В настоящий момент мы фиксируем более 70 тысяч транзакций в сутки на каждом из действующих участков. В том, что касается среднего показателя, транспортный поток на южном и северном участках сопоставим. В пиковые и сверхпиковые часы между участками заметна разница.
На южном участке пиковые нагрузки приходятся на направления к центру города в будние дни утром и по направлению от центра по вечерам. В выходные транспортный поток ниже.
На северном участке тоже фиксируются традиционные для утренних и вечерних часов всплески трафика по будням с той же логикой направления. Но есть и особенные часы повышенной нагрузки, и они связаны с тем, что это самый быстрый и комфортный путь выхода к популярным местам дачного и загородного отдыха. На северном участке особое внимание служб приковано к направлению из города в пятницу вечером, в первую половину субботних дней также фиксируется всплеск потока. В воскресенье вечером, соответственно, особая нагрузка в обратном направлении. Особенно эта тенденция ощутима в летний период.
Впереди ввод в эксплуатацию центрального участка, который приведет к увеличению транспортного потока от 30 до 100 %. Здесь, с одной стороны, неизбежен период адаптации. Мы понимаем, что значительной доле новых пользователей, маршруты которых будут пролегать по ЗСД после открытия центрального участка, потребуется время, чтобы принять решение и заказать бесплатный транспондер. Мы уже сделали многое для их мотивации: бесплатное предоставление транспондера, бесплатную доставку в удобное место, тариф без абонентской платы, значительные скидки, дополнительные сервисы, выделенные полосы и многие другие преимущества. Будем продолжать убеждать пользоваться электронными средствами оплаты.
Полагаем, внедрение инновационной системы Flow+ на ЗСД станет сильным дополнительным стимулом к использованию транспондеров, так как оплата с их помощью будет максимально справедливой, поездка по ЗСД будет тарифицироваться с точностью до километра, что намного выгоднее для пользователя, чем оплата тарифной зоны.
Каков предельный срок службы трассы?
Срок службы магистрали составляет не менее ста лет. Разумеется, для этого необходим не только тщательный многоступенчатый контроль качества на этапе строительства, но и строгое следование регламентам на этапе эксплуатации — от уборки дороги до текущих и капитальных ремонтов. Все эти задачи и затраты мы берем на себя, принимая дорогу в эксплуатацию на 30 лет с момента подписания соглашения о ГЧП. Наша задача по истечении срока эксплуатации — вернуть объект городу в том же состоянии, в котором он был получен.
Почему бывает так, что терминал оплаты один и тот же автомобиль определяет и как легковой, и как грузовой?
У любой технической системы есть допустимая погрешность. Для системы классификации она нормирована на уровне менее 1 % случаев. На практике же ошибки фиксируются в сотых долях процента случаев — чаще всего когда речь идет о пограничных значениях: например, на больших внедорожниках, по высоте сопоставимых с микроавтобусами, который и подпадает под второй класс. Все поездки, по которым есть сомнения, проходят контроль специалистами, корректирующими списания, если они произведены ошибочно. Здесь очередное преимущество для пользователей транспондеров: для них все корректировки проходят автоматически, кроме того, созданы все возможности для самостоятельного контроля за состоянием счета и поездками.
Каково соотношение водителей, использующих разовую оплату и транспондеры?
На данный момент более 55 % пользователей оплачивают проезд транспондерами. Интересно, что среди пользователей четвертого класса этот процент намного выше, чем среди водителей легковых автомобилей. Профессиональные водители особенно ценят время и дополнительные скидки.
В конце августа была ситуация, когда на съезде с ЗСД на Приморское шоссе ограничили движение из-за слепящего солнца. Насколько типична такая история?
Мы впервые столкнулись с таким сообщением ГИБДД применительно к нашей магистрали. Увы, для Петербурга солнце не является самым типичным погодным явлением, влияющим на дорожную обстановку. В целом же информирование о потенциальных опасностях — одна из важных задач по предотвращению ДТП.
Нельзя не отметить роль эффективного использования системы автоматизированного управления дорожным движением. При потенциальной опасности у нас есть все возможности оперативного информирования водителей и управления дорожным движением: от табло и знаков переменной информации до push-уведомлений нашего мобильного приложения.
Важна роль дорожных инспекторов, которые также в круглосуточном режиме контролируют безопасность дороги. В случае необходимости оператор осуществляет бесплатную для пользователей эвакуацию транспортных средств до безопасного места за пределами ЗСД. Здесь важна и сознательность водителя, его согласие на эвакуацию. Ведь каждая минута остановки на магистрали является фактором риска.
Какое количество работников обслуживает ЗСД? Как, в частности, устроена работа кассиров-операторов? Кто в основном идет на эту должность? Есть ли вакансии?
В штате оператора Западного скоростного диаметра более 800 человек. Это и кассиры-операторы, работающие посменно на каждом из пунктов оплаты, это специалисты по электронным системам, это и инженерный состав, который следит за состоянием сооружений, это и специалисты по обеспечению безопасности объекта, диспетчеры, отвечающие за платность и безопасность дорожного движения, дорожные инспекторы и сотни иных специалистов. Нельзя не отметить важную работу сотрудников двух эксплуатационных баз, специально созданных в северной и южной частях, чтобы обеспечить максимальную скорость реакции на негативные погодные явления. В обслуживании ЗСД задействовано более 120 единиц эксплуатационной техники, на которой посменно работают водители и операторы.
Кассирами-операторами пунктов оплаты у нас работают и женщины, и мужчины. Последних меньше, но они есть. Мы стараемся подбирать на эту очень важную должность аккуратных, внимательных, вежливых людей. Работа непростая, требующая внимания, усидчивости, стрессоустойчивости, доброжелательности и искреннего уважения к пользователям. Текучка не слишком велика, вакансии, разумеется, бывают, но проблем с их закрытием не возникает. На нашем сайте есть телефон, по которому можно уточнить статус на данный момент.
Будут ли в городе строить какие-то другие скоростные трассы, дублирующие ЗСД?
Правильно адресовать этот вопрос профильным городским представителям. Если же его смысл в том, как мы относимся к возможной конкуренции, то с нашим проектом мы смотрим на любые перспективные планы развития городской инфраструктуры с оптимизмом. Альтернативой ЗСД является бесплатная улично-дорожная сеть города. Но тот транспортный поток, который мы наблюдаем на магистрали, говорит о том, что уникальная возможность комфортных и безопасных поездок в пятимиллионном городе со скоростью до 110 километров в час — это возможность, за которую пользователи готовы платить.
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