В 2012 году я обращался в посольство Узбекистана в Москве. Там с меня взяли 5 тысяч и сказали: «Откуда мы знаем, что ты узбек?» Просто прогнали. В Узбекистане у меня есть родные, но я про них ничего не знаю. Так же, как и они про меня. Может, давно меня похоронили.

Российская Федерация тоже ничего не может сделать. И сами же толкают меня на воровство. Но сейчас мне 50 лет, и я не хочу опять возвращаться в тюрьму. Я хочу быть на свободе, хочу домой уехать, на могилку отца и бабушки сходить.

Я никто — и для России, и для Узбекистана. Живу на улице — в заброшенных домах, на вокзалах. На меня смотрят как на зверя. Не принимают. Каждый раз меня полиция останавливает, спрашивает документы — а откуда им взяться? Меня пробивают — нарушений нет, в розыске не состою. Отпускают: иди, гуляй. И вот так я хожу-брожу. Сейчас еще зима, холодно. Не знаю, как дальше быть.

Я не опустился, потому что себя люблю и уважаю. Хотя я грешен. Из-за этого часто проблемы: тянет на воровство. Деньги-то нужны. Жрать-то надо. Одеться надо. Наше государство — полиция, миграционная служба, всякие начальники — сами толкают на воровство.

Болею. У меня и тубик есть, и BC (имеются в виду гепатиты B и C. — Прим. ред.). Лекарства нигде не получить. Месяца два назад я работал у женщины в деревне Ломаха в Ленинградской области. У нее было 20 лошадей, 100 кур, 13 коров. Я за всеми ухаживал, все успевал. Меня собака укусила — и с хозяевами я попрощался. Потому что я сказал: «Очень много командиров здесь». Хозяева авансом дали 5 тысяч и выгнали — а что я месяц отработал... Ну, и в больницу сводили — по своей страховке. Там меня зашили. Остальное — самолечение.

Я знаю очень много бездомных. Но я с ними не общаюсь — держусь от всех на расстоянии: «Здравствуй, до свидания», все. Так же — с узбеками, моими земляками. Я к ним тоже обращался — они меня не воспринимают как узбека. Многие говорят: «Ты обрусевший». Это так.