На крыше башни «Око» в «Москва-Сити» открылся каток — как утверждают его создатели, самый высокий в мире. Он расположен на высоте 354 метров. Каток проходит по контуру стеклянного небоскреба, а над ним оборудована смотровая площадка для гостей ледовой площадки. The Village решил узнать, как выглядит новый каток, и показать зимние виды на город, которые открываются его посетителям.