«Зарядье» строили на месте снесенной гостиницы «Россия» с 2013 года. Это единственный новый парк в центре Москвы, созданный за последние 200 лет. Строить парк, а не гостиницу распорядился лично Владимир Путин, а курировал процесс мэр Сергей Собянин. У каждого достаточно долго существующего авторитарного режима возникает желание увековечить свое существование. Путинскую эпоху увековечит не гигантский небоскреб и не памятник высотой в десятки метров. Это будет парк. Масштаб и место строительства говорят о том, что «Зарядье» — это проект века, новый экспортный вид Москвы и России. Денег на это не жалели. Официальная стоимость парка, по версии московской мэрии, — 13 миллиардов рублей, источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» утверждают, что на проект уже потрачено более 25 миллиардов и еще 2,8 миллиарда в этом году уйдет на реконструкцию прилегающих улиц (для сравнения: официальная стоимость стадиона «Фишт» в Сочи — 23,5 миллиарда рублей.

Концепция «Зарядья» принадлежит американскому бюро Diller Scofidio + Renfro — авторам знаменитого Хай-Лайна в Нью-Йорке, парящего в десяти метрах над землей; в разработке также принимали участие несколько заслуженных российских проектных организаций: «Мосинжпроект», МАХПИ имени Полянского, бюро «Резерв», ландшафтные дизайнеры Arteza, Citymakers и «Стрелка».

«Зарядье» соединяет все пешеходные маршруты от Варварки до Воробьевых гор, и при всей своей компактности (парк в два раза меньше «Музеона») каждый квадратный сантиметр должен впечатлять и удивлять. В парке представлены все климатические зоны России — микроклимат будет поддерживаться на всей территории парка круглогодично. Создатели обещают, что «Ледяная пещера» в тундре будет сохранять минусовую температуру даже летом, а теплолюбивая растительность Северного Кавказа будет цвести под стеклянным куполом и зимой. Впрочем, это пока только в планах: растениям нужно время, чтобы укорениться, а пещера еще не работает. Огромная подземная парковка и филармония на 1,5 тысячи мест также пока закрыты, но уже доступен «Медиацентр» с реалистичными полетами над Москвой и «Заповедное посольство» — здесь устроен огромный флорариум с гидропоникой.

Мэр Москвы часто заявляет о том, что город должен быть удобным для жителей. В этом году по приглашению мэрии в Москве выступал урбанист Ян Гейл, который рассказывал о том, что в городе прежде всего должно быть удобно детям и старикам — тогда будет удобно всем. Сейчас везти детские или инвалидные коляски по крутым лестницам и дорожкам с галькой невозможно. Особенно цинично это выглядело в день открытия — на него как раз пригласили семьи с детьми и людей с ограниченными возможностями. Нормального доступа к музею, «Заповедному посольству», амфитеатру (с концертами и кинопоказами) тоже нет — несколько крутых пролетов лестницы можно преодолеть только одним способом: взять коляску в руки и нести ее.

Кажется, такого аттракциона действительно ни в одном мировом парке уже не найти, потому что если лифт еще можно назвать роскошью, то пандус — это не мультимедийный экран — не нужно много ума и денег, чтобы его установить. Разметка для слабовидящих в парке отсутствует, но об этом у нас вообще вспоминают в последний момент. По словам источника The Village в администрации парка, проблема действительно есть и всю инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями просто не успели доделать из-за аврала перед открытием — парк достраивали в режиме 24/7 (как выглядела подготовка парка к открытию, смотрите в нашем фоторепортаже).

Мэрия рассчитывает, что «Зарядье» будут посещать около 10 миллионов человек в год, парк будет работать круглосуточно.