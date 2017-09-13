ФоторепортажКак выглядит Москва после «Моей улицы»
Садовое кольцо, Тверская Застава, Хохловская площадь и другие объекты благоустройства
Грозившая стать вечной, программа «Моя улица» в этом году подходит к концу. За лето москвичи привыкли к атмосфере перманентной стройки и наловчились искать пути обхода в центре города, но все закончилось в субботу — вместе с празднованием 870-летия Москвы и символичным открытием парка «Зарядье». The Village посмотрел, как выглядят улицы и площади после благоустройства.
65 км
протяженность отремонтированных улиц
260 га
площадь благоустройства
1 027
фасадов зданий отремонтировали
284 км
проводов убрали под землю
1 500 000 м²
нового асфальта
840 000 м²
плитки
196 000 м²
бордюров
6 000
фонарей
В 2017 году «Моя улица» затронула 118 улиц и площадей. Основные работы обещали закончить ко Дню города, но во многих местах рабочие до сих пор убирают строительный мусор и приводят в порядок тротуары.
Тротуары и площади по традиции выложили гранитной плиткой и местами расширили. Установлены новые фонари, отремонтированы фасады и, возможно, самая долгожданная часть программы — под землю убраны провода.
Общая протяженность строительных работ составила 65 километров. Программа коснулась Садового кольца, Бульварного кольца, Тверской, Сретенки, Варварки, Москворецкой и других улиц.
На Тверскую Заставу около Белорусского вокзала вернули памятник Максиму Горькому и проложили трамвайные пути. Также были благоустроены Биржевая площадь, Саввинская, Пречистенская и Якиманская набережные. В Басманном районе на части Хохловской площади сделали амфитеатр с куском 500-летней стены Белого города.
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