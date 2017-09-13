В 2017 году «Моя улица» затронула 118 улиц и площадей. Основные работы обещали закончить ко Дню города, но во многих местах рабочие до сих пор убирают строительный мусор и приводят в порядок тротуары.

Тротуары и площади по традиции выложили гранитной плиткой и местами расширили. Установлены новые фонари, отремонтированы фасады и, возможно, самая долгожданная часть программы — под землю убраны провода.

Общая протяженность строительных работ составила 65 километров. Программа коснулась Садового кольца, Бульварного кольца, Тверской, Сретенки, Варварки, Москворецкой и других улиц.

На Тверскую Заставу около Белорусского вокзала вернули памятник Максиму Горькому и проложили трамвайные пути. Также были благоустроены Биржевая площадь, Саввинская, Пречистенская и Якиманская набережные. В Басманном районе на части Хохловской площади сделали амфитеатр с куском 500-летней стены Белого города.