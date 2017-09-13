Грозившая стать вечной, программа «Моя улица» в этом году подходит к концу. За лето москвичи привыкли к атмосфере перманентной стройки и наловчились искать пути обхода в центре города, но все закончилось в субботу — вместе с празднованием 870-летия Москвы и символичным открытием парка «Зарядье». The Village посмотрел, как выглядят улицы и площади после благоустройства.

Фотографии и текст

АНдрей Яковлев

65 км

протяженность отремонтированных улиц

260 га

площадь благоустройства

1 027

фасадов зданий отремонтировали

284 км

проводов убрали под землю

1 500 000 м²

нового асфальта

840 000 м²

плитки

196 000 м²

бордюров

6 000

фонарей

В 2017 году «Моя улица» затронула 118 улиц и площадей. Основные работы обещали закончить ко Дню города, но во многих местах рабочие до сих пор убирают строительный мусор и приводят в порядок тротуары.

Тротуары и площади по традиции выложили гранитной плиткой и местами расширили. Установлены новые фонари, отремонтированы фасады и, возможно, самая долгожданная часть программы — под землю убраны провода.

Общая протяженность строительных работ составила 65 километров. Программа коснулась Садового кольца, Бульварного кольца, Тверской, Сретенки, Варварки, Москворецкой и других улиц.

На Тверскую Заставу около Белорусского вокзала вернули памятник Максиму Горькому и проложили трамвайные пути. Также были благоустроены Биржевая площадь, Саввинская, Пречистенская и Якиманская набережные. В Басманном районе на части Хохловской площади сделали амфитеатр с куском 500-летней стены Белого города.