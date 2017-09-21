ФоторепортажВыхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью
Как выглядят обреченные самострои и что говорят их работники
Правительство Москвы утвердило 78 новых адресов, где снесут незаконные торговые точки. Это уже пятая волна сноса самостроя, которую проводят московские власти, сейчас демонтировать собираются в том числе известные крупные рынки и капитальные торговые ряды, простоявшие в районах больше 20 лет. «Ночь длинных ковшей» придет в Тушино, Зябликово, Выхино, Царицыно и даже на Новый Арбат. Причина сноса — близость построек к инженерным сетям и режимным объектам вроде метро и вокзалов. Сергей Собянин заявлял, что все «бумажки о собственности» у таких торговых центров получены «жульническим путем» и «прикрываться ими нельзя». The Village проехался по десяти самым заметным постройкам из нового списка и попытался выяснить обстоятельства сноса у их работников и владельцев.
На Новом Арбате под снос попали два здания. Лапшичная «Навоке» закрылась через две недели после уведомления, сейчас ее павильон стоит пустой. В соцсетях кафе уточняется: «В связи со сносом здания, согласно утвержденной архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Новый Арбат». Бар «Молли Гвиннз», расположенный ближе к метро «Смоленская», пока работает в обычном режиме. Администратор заявил корреспонденту The Village, что его руководство посоветовало сотрудникам «не распространяться об этой истории», а владельцы не дают комментариев.
«Молли Гвиннз» входит в сеть компании «Ромашка Менеджмент» (RmCom), наряду с ресторанами «Шеш-Беш» и пабами «Джон Булл». В нынешнюю, пятую волну снесут еще два объекта «Ромашки»: ресторан «Пикадилли» на «Октябрьской» и «Мир пиццы» на улице 1905 года. Менеджер «Пикадилли» Сергей рассказал, что сейчас в ресторане работают 20 человек. Заведения «Ромашки» попадали и в прошлые постановления мэрии по самостроям, например в 2015 году, но тогда владельцы еще пробовали судиться с властями, а к протесту подключались даже депутаты.
В числе самых крупных объектов пятого списка под снос — торговые ряды на Рязанском проспекте, Царицынский рынок и корпус строительного рынка на Симферопольском бульваре, который возвели еще в 1997 году. Работники последнего говорят, что часть павильонов переедет в здание соседнего Москворецкого рынка, директор от комментариев отказался. До 2011 года во всех корпусах торгового центра на Рязанском проспекте тоже располагался крытый рынок, но потом нескольким арендаторам отдали целиком павильоны ближе к метро, рассказал Эльджан, управляющий галантерейным магазином. Сейчас товар спешно вывозят. Руководство будет искать новое место для бизнеса, а пока десять человек останутся без работы. Эльджан говорит, что управа района только 10 сентября уведомила арендаторов о том, что «до 4 октября есть время на съезд», когда на стену уже был наклеен плакат о незаконной постройке, — с владельцем здания даже не связывались. Хотя эти торговые ряды более капитальные, чем палатки-самострои у самой станции метро, которые, вероятно, оставят «до весны», заключает Эльджан. Руководство же Царицынского рынка также отказалось комментировать снос. Управляющий Анзор уточнил, что до объявления арендаторами числились более 40 человек.
Крупный ТЦ «На Варшавке», расположенный от шоссе по другую сторону железной дороги, тоже попадет под ковш, хотя вмещает в себя 250 лавок и павильонов (более 500 сотрудников). Генеральный директор Сергей Маркин рассказал корреспонденту The Village, что процедура сохранения таких зданий существует. Для этого факт стройки признают незаконным, и компания платит за него штраф. Потом градостроительно-земельный план участка рисуют по-новому, а договор аренды с городом просто перезаключается, уже на участок с недвижимостью. По словам Маркина, он отправлял заявления и документы в департамент имущества.
«Мы работаем здесь уже 20 лет, начинали с простого контейнерного рынка, — рассказывает директор комплекса «На Варшавке». — Потом Лужков сказал, что с рынками надо заканчивать и строить торговые центры. Мы выполнили его указание одни из первых в округе. Земля находится рядом с железной дорогой и метро, и 17 лет назад институт метрополитена выдал нам разрешение на строительство. В этом августе, когда инспектор зачислил здание в самострои, мы повторно запросили заключение, и Московский метрополитен его прислал, мол, претензий не имеем. А буквально через неделю отозвал бумагу обратно, „в связи с открывшимися новыми обстоятельствами“». Маркин называет свой ТЦ настоящим «районным центром», большинство посетителей ходят сюда регулярно, только к своим продавцам, несколько лет подряд. По его словам, сейчас владельцы собираются демонтировать комплекс добровольно, чтобы получить компенсацию, а потом открыть бизнес в другом месте. Возможно, эта земля нужна городу для строительства дублера Варшавского шоссе или, например, транспортно-пересадочного узла, в помещения которого предполагается заселить других арендаторов, рассуждает Маркин. Гендиректор признается, что на Варшавке он проработал 15 лет и сейчас ему уже 63 года: «Если позовут в новый проект — займусь. А так уже давно могу уйти на пенсию», — подытоживает Маркин.
Двухэтажный дом 44, строение 2, на Бауманской улице мэрия тоже назвала самостроем, хотя прохожие часто принимали здание за дореволюционное. Работники цветочного магазина и мясной лавки заявили корреспонденту, что после сноса без работы останутся 16 человек «из числа местных жителей», не считая администраторов и владельцев. Менеджер бара «Свои» на втором этаже рассказал, что в здании есть много технических и инженерных проблем, «но в историческую застройку улицы оно вписывается не хуже соседних крупных ТЦ».
Еще одна небольшая, но знаковая торговая точка в центре — продуктовый магазин «Дарина-Т» в доме 34, строение 7, на Петровке. Сейчас павильон уже демонтирован, асфальтовая площадка пустует. По телефону отвечает бывшая продавщица, но комментариев не дает. Через общие номера «Дарина-Т» связана еще с несколькими компаниями, которые образуют сеть продуктовых магазинов. Журналист Илья Барабанов в соцсетях иронично назвал снос павильона на Петровке «внутриэлитным конфликтом»: «Это единственная в округе круглосуточная продуктовая палатка из 90-х, где даже после введения всех запретов продолжали продавать крепкое и куда опера и следаки с Петровки, 38, бегали по ночам за сигаретами. Представьте, какими ***** [хорошими словами] они обложат мэрию и лично Сергея Семеновича, когда эту палатку снесут».
Фотографии: Кирилл Руков
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