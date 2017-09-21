Крупный ТЦ «На Варшавке», расположенный от шоссе по другую сторону железной дороги, тоже попадет под ковш, хотя вмещает в себя 250 лавок и павильонов (более 500 сотрудников). Генеральный директор Сергей Маркин рассказал корреспонденту The Village, что процедура сохранения таких зданий существует. Для этого факт стройки признают незаконным, и компания платит за него штраф. Потом градостроительно-земельный план участка рисуют по-новому, а договор аренды с городом просто перезаключается, уже на участок с недвижимостью. По словам Маркина, он отправлял заявления и документы в департамент имущества.

«Мы работаем здесь уже 20 лет, начинали с простого контейнерного рынка, — рассказывает директор комплекса «На Варшавке». — Потом Лужков сказал, что с рынками надо заканчивать и строить торговые центры. Мы выполнили его указание одни из первых в округе. Земля находится рядом с железной дорогой и метро, и 17 лет назад институт метрополитена выдал нам разрешение на строительство. В этом августе, когда инспектор зачислил здание в самострои, мы повторно запросили заключение, и Московский метрополитен его прислал, мол, претензий не имеем. А буквально через неделю отозвал бумагу обратно, „в связи с открывшимися новыми обстоятельствами“». Маркин называет свой ТЦ настоящим «районным центром», большинство посетителей ходят сюда регулярно, только к своим продавцам, несколько лет подряд. По его словам, сейчас владельцы собираются демонтировать комплекс добровольно, чтобы получить компенсацию, а потом открыть бизнес в другом месте. Возможно, эта земля нужна городу для строительства дублера Варшавского шоссе или, например, транспортно-пересадочного узла, в помещения которого предполагается заселить других арендаторов, рассуждает Маркин. Гендиректор признается, что на Варшавке он проработал 15 лет и сейчас ему уже 63 года: «Если позовут в новый проект — займусь. А так уже давно могу уйти на пенсию», — подытоживает Маркин.