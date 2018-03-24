ФоторепортажБезбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню
Обломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя
В субботу утром, 24 марта, в Екатеринбурге разрушили недостроенную 220-метровую телебашню. За гибелью негласного символа города наблюдали тысячи человек: панорамные рестораны, смотровые площадки, фитнес-центры и офисы в высотках открылись пораньше, чтобы пустить желающих увидеть взрыв. Многие пришли к самой башне, чтобы понаблюдать за разрушением через оцепление.
В 9 часов 11 минут — на 11 минут позже назначенного времени — после гудка сирены башню взорвали в нижней секции. Бетонная труба сложилась внутрь основания, а после упала точно на земляную подушку, построенную на берегу реки Исети. Облако пыли накрыло три соседних квартала, а на месте башни остался обломок, который планируют демонтировать вручную в течение пары недель. The Village наблюдал за взрывом с земли и с небоскреба «Высоцкий», и делится репортажем с места событий.
Фотографии
Фотографии
Екатеринбургская телебашня
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 1983 год
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ВЫСОТА: 361 метр
ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫСОТА: 220 метров
ДАТА СНОСА: 24 марта 2018 года
Рождение
Телебашня в центре Свердловска должна была стать второй по высоте башней страны после Останкинской. Как и на вершине башни в Останкино, здесь планировали открыть панорамный ресторан. Строительство начали в 1983 году по типовому проекту: в 1980 году похожую 314-метровую башню запустили в Таллине, спустя год 327-метровую высотку открыли в Вильнюсе. К 1991 году строители в Свердловске окончили этап бетонирования — возвели каркас с иллюминаторами и проделали наверху отверстие для того, чтобы можно было поднимать детали металлического шпиля. К этому времени башня достигла 220 метров из 361 запланированного, но объект перестали финансировать, и строительство остановилось навсегда.
В 2013 году башню и 4,5 гектара вокруг передали в собственность областным властям. Те пообещали провести конкурс и решить, что делать с объектом дальше. Архитекторы предлагали открыть наверху загс, построить вокруг высотные жилые дома, сделать внутри маяк или гигантскую церковь, или же просто поставить на вершине статую святой Екатерины с крестом в руках. Но конкурс окончился бесславно.
В прошлом году и башню, и землю передали в собственность Уральской горно-металлургической компании, чтобы построить на ее месте ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист». Несмотря на протесты горожан, в середине января к подножию башни пригнали технику, установили новое ограждение и начали строить земляную насыпь для падения обломков — демпфер. Взрывные работы готовила и в итоге провела магнитогорская компания «Работы взрывные специальные».
Смерть
Попытки уберечь башню в Екатеринбурге оказались яркими, но немногочисленными. За два дня до взрыва, вечером 22 марта, около 2 000 человек собрались, чтобы взяться за руки и обнять башню. Той же ночью 15 руферов прорвались через посты охраны и подняли на вершину башни российский флаг. Наверху они оказались без еды и теплых вещей, и к обеду следующего дня, учитывая уральские минус 12, вынуждены были спуститься — забастовка не удалась. Вечером 23 марта несколько сотен защитников башни подошли к зданию Госохраны на улице Малышева и в знак протеста повернулись к ведомству спиной, а затем отправились к башне и снова символично обняли ее. Эти события The Village описывал в специальном эфире.
Башню снесли без опросов и референдума, но общественников возмутило не только это. Компания, организовавшая демонтаж, до последнего не называла дату и время сноса, на отсутствие данных ссылалась мэрия. В результате о точном времени начала работ СМИ узнали из листовок, которые раздали арендаторам окружающих башню деловых высоток. Листовки получили не все: председатель свердловской религиозной организации мусульман «Нур-Усман» Наиль Шаймарданов, чья мечеть находится у подножия башни, узнал о планируемых работах из новостей.
По расчетам взрывников, башню должны были разрушать в два этапа. В 8:30 в городе прозвучала предупредительная сирена, в 9:00 должен был раздаться первый взрыв, который бы обрушил верхнюю часть башни, спустя 5-10 минут — второй, предназначенный для основания. Над местом взрыва монтажники закрепили специальный чулок для того, чтобы осколки не разлетелись слишком далеко. В результате первый — и единственный — взрыв раздался в 9:11, и полностью удовлетворил взрывников. Останки башни демонтируют вручную в течение двух недель.
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