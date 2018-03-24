Рождение

Телебашня в центре Свердловска должна была стать второй по высоте башней страны после Останкинской. Как и на вершине башни в Останкино, здесь планировали открыть панорамный ресторан. Строительство начали в 1983 году по типовому проекту: в 1980 году похожую 314-метровую башню запустили в Таллине, спустя год 327-метровую высотку открыли в Вильнюсе. К 1991 году строители в Свердловске окончили этап бетонирования — возвели каркас с иллюминаторами и проделали наверху отверстие для того, чтобы можно было поднимать детали металлического шпиля. К этому времени башня достигла 220 метров из 361 запланированного, но объект перестали финансировать, и строительство остановилось навсегда.

В 2013 году башню и 4,5 гектара вокруг передали в собственность областным властям. Те пообещали провести конкурс и решить, что делать с объектом дальше. Архитекторы предлагали открыть наверху загс, построить вокруг высотные жилые дома, сделать внутри маяк или гигантскую церковь, или же просто поставить на вершине статую святой Екатерины с крестом в руках. Но конкурс окончился бесславно.

В прошлом году и башню, и землю передали в собственность Уральской горно-металлургической компании, чтобы построить на ее месте ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист». Несмотря на протесты горожан, в середине января к подножию башни пригнали технику, установили новое ограждение и начали строить земляную насыпь для падения обломков — демпфер. Взрывные работы готовила и в итоге провела магнитогорская компания «Работы взрывные специальные».