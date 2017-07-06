Татьяна Утва

Всю жизнь мне было все равно, что делается на соседней улице. Я жила в тихом дворике в районе Шаболовки. Думала, что перееду подальше от этой московской суеты. И все было замечательно до тех пор, пока нас не присоединили к Москве.

В прошлом году случилась история с расширением Хованского. Под него планировали отвести 80 гектаров дубового леса — практически последнего перед Москвой. А эта земля уже переполнена человеческими останками — есть еще мелкие деревенские погосты и Коммунарский расстрельный полигон.

Мы начали писать в мэрию, префектуру, лично Собянину и Путину. Но ответ был такой: «В Москве ежегодно умирает около 200 тысяч человек. Хоронить людей негде. Но вы не переживайте, лес будет сохранен». Тогда мы решили делать митинг. И только после этого власти стали с нами разговаривать. Мои дети говорили: «Зачем ты ввязываешься?» Было страшно, да. Но если бы мы не подняли ту волну, сейчас здесь точно было бы кладбище.

За всю свою жизнь я не написала столько писем, сколько было написано за тот год. Сначала нас было трое, а сейчас в инициативной группе около 80 человек. Мы написали около 10 тысяч писем. И в итоге нас услышали. Жители предложили сделать парк на месте леса, и нам обещают, что строительство начнется в следующем году.