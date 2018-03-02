Чем эти дома интересны

Всего в Москве около 30 конструктивистских рабочих городков, все они расположены близко к центру, и многие находятся в плохом техническом состоянии, поэтому их сносят. Так случилось, например, с поселком на Погодинской улице в Хамовниках (The Village писал о нем), уничтоженным ради строительства элитного жилого комплекса.

Что такое Русаковка и другие рабочие городки? Это и есть то самое «жилье комфорт-класса», который сейчас пытаются изобрести для программы реновации: несколько полузакрытых кварталов с малоэтажными домами, квартирами с продуманной планировкой, высокими потолками и наличием всей инфраструктуры от школ и детских садов до магазинов, кинотеатров и кафе. Все готово, переделывать ничего не нужно, однако по злой иронии снести дома на Русаковке хотят как раз под строительство жилья для реновации — которое пока что будущих жильцов совсем не радует.

Последние несколько лет фасады домов-близнецов на Русаковской, 2/1 целиком закрыты плакатами, поэтому увидеть, как они выглядят на самом деле, можно только на старых фотографиях.

На Русаковке к сносу в 2018 году приговорены только три здания из более чем десятка домов жилмассива, но их можно назвать и самыми ценными. Дома-близнецы 2/1, возведенные в 1925 году и надстроенные после войны, — ворота в квартал с элементами дореволюционной архитектуры, редко встречающимися в советском авангарде. «Их технология строительства (изогнутые кирпичные перемычки над окнами) выдает дореволюционную школу, а декор фасадов — вертикальные членения и пунктирный круг, напоминающий о городских часах, — отсылает к эстетике ар-деко», — писала о них историк архитектуры Марина Хрусталева. Дом номер 6, построенный в 1927 году, после войны был реконструирован и находится в хорошем состоянии.