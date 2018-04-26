Кладбища — это наша культура, от них никуда не денешься. Поэтому я хочу, чтобы около могил все было ухоженно и не было никакого грязюшника. Я привел в порядок все кладбища в окрестности: мы вычистили мусор, огородили территорию, наняли смотрителей, установили бункеры для сбора мусора. Мне бабушки даже говорили: «Хорошо-то как стало на кладбище — аж умирать хочется!» А когда у нас в 2015 году забрали право заниматься кладбищами, ко мне пошел шквал вопросов в духе: «Что же там теперь творится?» Мы пишем вместе в вышестоящие инстанции — ни ответа, ни привета.

Местное самоуправление — это благо, потому что если я здесь живу и плохо что-нибудь сделаю, то мне будет стыдно смотреть людям в глаза. Я же не хочу, чтобы мне в спину плевали. Другое дело — чиновник из района: он приехал и уехал, жизни местной совсем не знает, они даже названия наших деревень коверкают.

Из 33 вопросов местного значения у нас забрали 20. Мы больше не занимаемся земельным контролем, братскими захоронениями, сферой ЖКХ, сбором и вывозом мусора — все это в ведении района. Из-за этого, конечно, прошли сокращения: три года назад у меня работало 12 муниципальных служащих, а сейчас только пять. Притом что в моем подчинении 28 населенных пунктов, а общая площадь, которой я руковожу, — 13 тысяч двести гектаров. На этой местности живет три с половиной тысячи людей, а вместе с дачниками — все 12. Из них тысяча живет в деревне Кашино.

«Мне бабушки даже говорили: «Хорошо-то как стало на кладбище — аж умирать хочется!»

В позапрошлом году я ездил в областную думу на рассмотрение нового закона о местном самоуправлении. Все главы районов (район — меньший после области субъект РФ, в район входит город и поселения. — Прим. ред.) там выступали за объединение поселений, а все главы поселений — против.

Все знают, что объединение происходит силовым методом. Местным чиновникам и угрожают, говорят, чтобы они подумали о своих детях и так далее. Вы вообще представляете, что такое власть? Это все: от нацгвардии до судьи. Если все в их руках, то они что угодно могут сделать, тем более если им за это ничего не будет. Мы боимся объединения, потому что не хотим, чтобы жизнь стала хуже.

Власть пугает самостоятельность, они считают, что во всем должна быть строгая вертикаль, иначе будут протесты и революция. Но есть множество стран, где местное самоуправление прекрасно работает и нет никаких революций. Если все делать не через одно место, а по уму, то откуда взяться революциям? Мне областные чиновники говорили, что им проще работать с одним человеком, который будет отвечать за район, а не с десятью, которые отвечают каждый за свое поселение.

Если сельскую местность сделают городским округом, ни к чему хорошему это не приведет, потому что везде разная специфика. Например, требования по очистке снега в городе одни, а в деревне другие. Если в Кашине почистить снег на дороге до асфальта, ко мне мамы придут и скажут: «Вы хоть снежку оставьте немного, а то ребенка в детсад на санках не отвезешь». Да и вообще зачем нам, как в городе, снег куда-то вывозить? Он же белый и чистый.