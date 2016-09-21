На Ленинградском, Казанском и Павелецком вокзалах Москвы до конца 2016 года откроются информационные стойки для пассажиров. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В них можно будет узнать, как дойти до ближайшей станции подземки, заказать услуги носильщика или купить билет в автомате. «Сотрудники стоек расскажут, как пройти к кассам для покупки билета и на какие виды общественного транспорта можно пересесть, выйдя из здания. У них также можно узнать, как сдать на хранение багаж или забронировать место для временного проживания в привокзальной гостинице», — рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

В 2017 году инфостойки заработают и на оставшихся шести вокзалах. Там можно будет также бесплатно получить бумажные карты, которые сейчас разрабатываются для всех девяти вокзалов. Планируется, что карта вокзалов будет доступна и в электронном виде на интерактивных панелях, которые уже начали устанавливать. С помощью панелей можно будет выстраивать маршрут из одной точки вокзала в другую.