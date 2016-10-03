У парка Горького, возможно, сменится директор, так как департамент культуры не продлил контракт с действующим руководителем парка Еленой Тюняевой. Об этом сообщает «Афиша» со ссылкой на источник, близкий к администрации парка.

Новым директором парка, по данным источника, станет Марина Люльчук, которая сейчас возглавляет организацию «Мосгорпарк».

Елена Тюняева и пресс-служба парка Горького не смогли прокомментировать The Village данную информацию. В департаменте культуры заявили, что днем руководитель ведомства Александр Кибовский проведет встречу, на которой прояснит ситуацию.

Елена Тюняева возглавила парк 30 сентября 2015 года, сменив на этой должности Ольгу Захарову. До этого она занимала пост директора парка «Музеон». После увольнения Захаровой «Музеон» и парк Горького объединили под руководством Тюняевой.