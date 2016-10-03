Количество точек доступа к бесплатному беспроводному интернету в пределах Садового кольца увеличилось до 300. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Каждый хот-спот обеспечивает устойчивое подключение в радиусе 50 метров. Одновременно к одной точке может быть подключено до 50 устройств», — пояснили в департаменте информационных технологий Москвы. При этом там уточнили, что расширенная до 300 точек сеть рассчитана на 15 тысяч одновременных подключений.

Теперь бесплатный Wi-Fi доступен на Остоженке, Волхонке, Трубной и Житной улицах, Большой Грузинской улице, Крымском Валу и Зацепском Валу, Берсеневской набережной. Также доступ к интернету организовали на двух мостах — Большом Каменном и Большом Москворецком. Кроме того, точки доступа к беспроводному интернету оборудованы на Большой Полянке, Малой Бронной, Пятницкой, Новокузнецкой улицах, а также на Никитском и Гоголевском бульварах.

Интернет-пространство на улицах объединено с Wi-Fi на остановках и в наземном транспорте. Благодаря этому пользователь может авторизоваться один раз, и подключение не будет теряться при перемещениях внутри сети.

Для подключения к Wi-Fi нужно авторизоваться с помощью аккаунта московского портала госуслуг pgu.mos.ru, единой мобильной платформы или просто по СМС.