Новым генеральным директором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, передает ТАСС.

Бывший директор зоопарка Владимир Спицын займет должность президента зоопарка.

В последние месяцы Акулова была исполняющей обязанности гендиректора зоопарка. «За время руководства Светланы Владимировны ни одной жалобы от коллектива зоопарка в департамент не приходило. Это говорит о том, что коллектив принял ее, зоопарк возвращает себе лидирующие позиции», — отметил Кибовский.

Ранее пост руководителя Московского зоопарка занимала Наталья Колобова, но контракт с ней решили не продлевать.