Старейший остановочный трамвайный павильон, который находится в Тимирязевском районе Москвы, выставлен на торги. Стартовая стоимость годовой арендной платы составляет 978 тысяч рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

«Будущему инвестору предстоит провести реставрационные работы на объекте культурного наследия „Чугунный павильон трамвайной остановки, первая четверть XX века“», — сообщили в ведомстве.

Павильон расположен по адресу Красностуденческий проезд, владение 17. Площадь помещения, которое выполнено из чугуна и дерева, составляет 39,2 квадратного метра. Инвестору предстоит выполнить реставрационные работы для сохранности объекта культурного наследия. После проведения работ для него будет действовать льготная ставка аренды — один рубль за квадратный метр. Срок действия договора аренды составляет 49 лет.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 18 ноября. Аукцион пройдет 24 ноября. Сроки проведения ремонтных и реставрационных работ составляют до пяти лет.