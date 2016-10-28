В Московском зоопарке с 1 ноября начнет работать обновленный музей, сообщается на сайте столичной мэрии.

Музей расположен на втором этаже каменного павильона для копытных, построенного в конце XIX — начале XX веков. На первом этаже этого павильона живет жираф Самсон.

Экспозиция музея рассказывает об истории Московского зоопарка и других зоопарков мира. Также здесь можно будет увидеть, как устроена кухня для животных, и познакомиться с работой специалистов зоопарка — зоологов, ветеринаров, рабочих, ухаживающих за животными.

Музей можно будет посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы. Расписание экскурсий и часы работы музея пока не называются.