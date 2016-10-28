В центре Москвы 29 октября начнут высаживать деревья — это станет завершающим этапом программы благоустройства «Моя улица». Об этом The Village сообщили в консалтинговом бюро «Стрелка», которое занималось разработкой проекта реконструкции ряда центральных улиц.

В первую очередь озеленят Тверскую улицу — здесь посадят липовую аллею. В связи с этим с 29 октября по 4 ноября на Тверской ограничат движение транспорта, сообщается на сайте столичной мэрии. В ночное время будут закрывать по две полосы в каждую сторону, а днем — по одной полосе.

Также деревья посадят от Моховой улицы до Настасьинского переулка, от Старого Арбата до Долгоруковской улицы и на Новом Арбате. На первом участке посадят липы, несколько яблонь и один дуб. На участке внутри Садового кольца появятся клены, липы, рябины, яблони, багрянники и один вяз, а на Новом Арбате — дубы, сосны, лиственницы, клены, рябины и вязы.

На центральных улицах планируют посадить 803 дерева. Всего в декабре по городу высадят около 2,5 тысячи деревьев.