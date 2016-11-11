В спортивно-развлекательном квартале «Парк легенд» 9 декабря для посетителей начнет работу открытый каток. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

«В декабре 2016 года в „Парке легенд“ открывается ледовая арена под открытым небом, которая примет как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания и развлекательные программы», — говорят представители площадки.

Новая уличная ледовая площадка занимает площадь 30 на 60 метров. Представители отмечают ее высокие технические характеристики. Во-первых, к ним относится система охлаждения, которая «позволяет льду сохранять свои свойства и выдерживать даже самые высокие зимние температуры», во-вторых, качество льда, который имеет «идеальную гладкую поверхность», а в-третьих — быстровозводимые трибуны, что позволяет в короткие сроки менять количество посадочных мест.

Первое официальное мероприятие, которое состоится на новой арене, это «Кубок легенд» — он пройдет 9–11 декабря. В дальнейшем здесь обещают проводить вечеринки с живой музыкой, мастер-классы для детей, уроки фигурного катания, встречи с хоккеистами и выступления чирлидеров.