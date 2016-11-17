Фотограф Алексей Домрачев запустил фотопроект, посвященный московскому метро, Memento metro. Об этом сам Домрачев рассказал на своей странице в Fаcebook.

Фотограф в течение пяти лет снимал на телефон различные места в столичной подземке, а потом устроил «несогласованную творческую акцию»: в течение месяца он выставлял фотографии именно в тех местах, где они были сделаны.

«Я просто напечатал свои лучшие снимки, развесил на станциях и в вагонах и снял об этом ролик на камеру GoPro и телефон. Квадратные снимки в черной рамке, без подписей и водяных знаков. Название проекта Memento metro — аллюзия на крылатую фразу Memento mori. Дословно: „Помни, что это метро“. Помни, что эта история произошла именно здесь, в этом месте и никогда повторится», — пояснил автор проекта.

Все снимки проекта можно найти в Instagram-аккаунте Домрачева. Фотограф обещает продолжить снимать жизнь в подземке, выкладывать снимки в инстаграме, а также распечатывать их и расклеивать по городу.