Сервис «Окно в город» запустит трансляции с крупных катков. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«В объектив столичных камер также попадут ледовые площадки на ВДНХ, в Гончаровском и Таганском парках. Трансляции оттуда запустят на следующей неделе, после открытия катков», — говорится в сообщении.

Трансляция начнется с открытия катка в парке Горького, который заработает уже в четверг, 17 ноября, в 19:00. Парк будут показывать с трех камер, пояснили в департаменте информационных технологий столицы. Благодаря трансляции москвичи смогут оценить загруженность катков, а также проверить, работает ли каток, нет ли там технического перерыва.

Каток на ВДНХ откроется световым шоу в пятницу, 25 ноября. Другие городские катки по плану заработают в субботу, 26 ноября.

Показывать происходящее на катках через сервис «Окно в город» планируется до конца сезона, то есть ориентировочно до 1 марта 2017 года.