В 2019 году в Пушкинском музее и Третьяковской галерее одновременно пройдут выставки работ мексиканской художницы Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы. Об этом со ссылкой на директора Пушкинского музея Марину Лошак сообщает РИА «Новости».

«Первая выставка будет связана с одним из главных культурных трендов Мексики Фридой Кало, но не в ее традиционной связке с Диего Риверой. Мы решили, что отделим их, и придумали условную тему „День смерти“, имея в виду мексиканский праздник День мертвых, а Фрида Кало будет в центре этой темы», — заявила Лошак.

Работы Кало покажут в Пушкинском музее, а Риверы — в Третьяковской галерее. По словам Лошак, организаторы выставки хотят сопоставить его работы с картинами отечественных монументалистов. В качестве примера Лошак привела произведения Александра Дейнеки.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова добавила, что выставка мексиканских муралистов, включая Риверу, будет представлена крупномасштабными эскизами к фрескам и их отдельным фрагментам. По мнению Трегуловой, это позволит сопоставить работы с тем, что делали советские художники в начале ХХ века.

В свою очередь, в Мексике в 2018 году пройдет выставка порядка 20 работ русского живописца Василия Кандинского, а также представителей сибирского барокко.