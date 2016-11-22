На Софийской набережной археологи нашли клад из свинцовых пломб времен войны 1812 года. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Всего было найдено 196 свинцовых пломб общим весом два килограмма. Они датируются 1807–1811 годами. По мнению главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, эти пломбы собирали в тайник ради свинца и собирались отлить из них пули. На каждой пломбе на одной из сторон изображен государственный герб Российской империи.

Летом во время противоаварийных работ на Софийской набережной археологи обнаружили около сотни древних артефактов. Значительную часть найденного составили монеты. Кроме того, там нашли монетные весы и гирьки, свинцовые западноевропейские товарные пломбы. По мнению Леонида Кондрашева, в том месте, где Софийская набережная примыкает к Болотной площади и Большому Каменному мосту, семь веков назад шел нелегальный торг.