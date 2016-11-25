От парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме до 2-го Южнопортового проезда построят мост через Москву-реку. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Длина моста составит 530 метров. Он будет представлять собой два параллельных строения с тремя полосами движения и широкими тротуарами.

Кроме того, планируется построить два подземных перехода. Один появится под съездом с проектируемого проезда 4062 на проспект Андропова в районе парка, а второй — под проектируемой дорогой рядом с Южным речным вокзалом. Лестницы обоих переходов адаптируют для людей с ограниченными возможностями и оборудуют системой, которая автоматически будет удалять снег.

В мае 2015 года городские власти одобрили строительство детского парка развлечений «Остров мечты» (сеть парков Dreamworks) на территории Нагатинской поймы. Площадь парка с административными объектами, согласно плану, составит 294 тысячи квадратных метров. Здесь разместят многозальный кинотеатр, парк «Союзмультфильм», детские тематические кафе, ресторанный дворик, универмаги детских товаров, магазины одежды для всей семьи, аптеки, магазины игрушек. Также здесь построят концертный зал и гостиницу, благоустроят набережную и возведут детскую яхтенную школу.