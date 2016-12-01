В промзоне бывшего завода «Серп и Молот» на территории площадью 29 гектаров создадут центральный парк «Зеленая река», а также разобьют скверы и озелененные территории. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится на сайте столичной мэрии.

«Проект комплексной реновации этой промышленной площадки предусматривает создание масштабной социальной и природно-рекреационной инфраструктуры. Ключевым элементом новой застройки станет центральный публичный парк „Зеленая река“», — рассказал Хуснуллин.

По его словам, помимо природных зон, на территории «Серп и Молот» создадут необходимую социальную инфраструктуру: две школы на 2 375 мест, восемь детских садов на 1 030 мест, детскую и взрослую поликлиники. Также появится дом культуры и музыки, спортивные и торговые центры, жилье и коммерческая недвижимость, в том числе два крупных общественно-деловых центра.

Территория бывшего завода «Серп и Молот» — одна из самых старых промзон Москвы. Она находится в районе Лефортово и ограничена улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода. Предприятие прекратило работу в 2011 году.