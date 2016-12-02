В середине декабря Патриарший пруд превратят в большой каток, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Площадь катка составит 12 тысяч квадратных метров. По вечерам его будут освещать 16 прожекторов, которые будут проецировать на лед изображения цветов и снежинок. Также здесь откроется павильон проката коньков с раздевалкой и павильон быстрого питания с чаем и кофе. По периметру катка установят светящуюся лавочку длиной почти полкилометра.

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В пресс-службе Центрального административного округа отметили, что каток решили открыть по просьбам жителей Пресненского района. В прошлый раз каток на Патриарших работал зимой 2013 года.