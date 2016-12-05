В Москве появятся автолавки для круглогодичной торговли мясом, овощами и фруктами. Об этом The Village сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Московским предпринимателям предоставят право заключения договора на размещение шести нестационарных торговых объектов «Автомагазин» со специализациями «Мясная гастрономия» и «Овощи, фрукты». Кроме того, согласно договору, предприниматель обязуется оборудовать объект площадью не более 15 квадратных метров системой ГЛОНАСС/GPS.

Пилотные шесть объектов появятся в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном округах. Автолавки будут работать круглый год ежедневно с 08:00 до 21:00.