На новогодних праздниках в Московском зоопарке пройдет акция, в ходе которой посетителям покажут кормление бамбуковых акул, красных панд и скатов. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает сайт мэрии Москвы.

Кормление акул и скатов будет проходить в павильоне «Остров зверей» экспозиции «Экзотариум» каждый день на протяжении праздников, за исключением пятницы и субботы. «Бамбуковые акулы и скаты питаются морепродуктами — мидиями, креветками, кальмарами. При виде лакомства они становятся более подвижными, и наблюдать за ними интереснее», — рассказали в пресс-службе.

Также в зоопарке организуют бесплатные лекции «Новогодняя зоология» у вольеров животных, которые были символами года по восточному календарю.

Лекции пройдут 3 января в павильонах «Кошки тропиков» (11:30-12:30) и «Обезьяны» (13:30-14:30), 5 января — в павильонах «Слоны» (11:30-12:30) и «Кошки тропиков» (13:30-14:30), 7 января — в павильонах «Обезьяны» (11:30-12:30) и «Слоны» (13:30-14:30).

С 4 по 8 января в зоопарке пройдут показы детского спектакля о символе 2017 года — петухе.