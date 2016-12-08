Памятник Михаилу Булгакову установят на Большой Пироговской улице в сквере около музея писателя между домами 35 и 37. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение приняли на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Точные сроки установки памятника пока неизвестны.

Автором монумента станет скульптор, член Российской академии художеств Георгий Франгулян. По его словам, памятник, выполненный из бронзы, будет весить полторы-две тонны, а его размер в высоту предположительно составит полтора человеческих роста. Фигура разместится на лепном постаменте в виде рукописей.

Писателя увековечат в возрасте примерно 40 лет.

Ранее комиссия по монументальному искусству одобрила 24 ноября установку памятника Михаилу Булгакову. Однако тогда предполагалась, что скульптуру разместят в сквере имени Булгакова на Патриарших прудах.