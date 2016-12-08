Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала установку памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Монумент планируется установить в сквере имени Ислама Каримова на Большой Полянке. «У членов комиссии нет сомнений, что памятник Исламу Каримову должен стоять на этом месте», — заявил глава комиссии Игорь Воскресенский.

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов отметил, что правительство республики уже объявило конкурс на создание памятника.