В Камергерском переулке в центре Москвы 11 декабря открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«В Камергерском переулке напротив дома 6, мы все с вами являемся участниками исторического события, которое знаменательно не только для России, но и для мирового культурного сообщества», — заявил президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций Михаил Брызгалов.

Памятник высотой в 210 сантиметров открыт у дома, где жил композитор. Автор скульптуры — художник Андрей Ковальчук. Создание памятника инициировало Российское военно-историческое общество и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки. В доме-музее композитора открыта новая экспозиция.

2016 год президентским указом был посвящен в России творчеству композитора в связи с его 125-летием. 

В Москве открыт памятник одному из величайших композиторов 20 века - Сергею Прокофьеву! Открытие приурочено к 125-летию со дня его рождения. Автором монумента стал народный художник России Андрей Ковальчук, он изобразил композитора целеустремленно идущим по улице. В церемонии приняли участие заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев и другие деятели культуры. Памятник установили возле дома 6/5 в Камергерском переулке — именно здесь жил композитор. #прокофьев #памятник #москва

Фото опубликовано Евгений Герасимов (@gerasimov_mcd)