В Камергерском переулке открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву
В Камергерском переулке в центре Москвы 11 декабря открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву. Об этом сообщает информагентство «Москва».
«В Камергерском переулке напротив дома 6, мы все с вами являемся участниками исторического события, которое знаменательно не только для России, но и для мирового культурного сообщества», — заявил президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций Михаил Брызгалов.
Памятник высотой в 210 сантиметров открыт у дома, где жил композитор. Автор скульптуры — художник Андрей Ковальчук. Создание памятника инициировало Российское военно-историческое общество и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки. В доме-музее композитора открыта новая экспозиция.
2016 год президентским указом был посвящен в России творчеству композитора в связи с его 125-летием.
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