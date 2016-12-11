В Камергерском переулке в центре Москвы 11 декабря открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«В Камергерском переулке напротив дома 6, мы все с вами являемся участниками исторического события, которое знаменательно не только для России, но и для мирового культурного сообщества», — заявил президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций Михаил Брызгалов.

Памятник высотой в 210 сантиметров открыт у дома, где жил композитор. Автор скульптуры — художник Андрей Ковальчук. Создание памятника инициировало Российское военно-историческое общество и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки. В доме-музее композитора открыта новая экспозиция.

2016 год президентским указом был посвящен в России творчеству композитора в связи с его 125-летием.

Фото опубликовано мария (@mary_wish) Дек 11 2016 в 3:27 PST