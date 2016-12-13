Организаторы Faces&Laces объявили о начале регистрации участников на фестиваль, который пройдет во второй половине лета 2017 года. Об этом The Village рассказала представитель проекта Анна Хавкина.

«Регистрация открыта в следующих категориях: профессиональная и D.I.Y. индустрия уличной одежды, альтернативное и уличное искусство, авто-мото-кастом проекты, барбершопы и тату-салоны, профильные и субкультурные медиа, еда и напитки», — говорится в пресс-релизе.

Подать заявку на участие можно до 1 марта 2017 года на сайте фестиваля. Место, даты, концепцию, хедлайнеров и программу мероприятия объявят в несколько этапов в 2017 году.

На Faces&Laces организуют выставку вещей спортивных брендов, а также производителей велосипедов, скейтов и лонгбордов. Кроме того, для гостей готовят развлекательную программу.