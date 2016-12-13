В Москве 15 декабря открывается новое выставочное пространство под названием Overtone. Об этом The Village рассказали его представители.

Помещение занимает 270 квадратных метров и делится на две части, между ними нет стены, а границы выделены стилистически и цветами. Над проектом галереи работало конструкторское бюро Wood Deed.

В день открытия здесь в 14:00 стартует выставка Designed by a Cyborg — совместный проект галереи OS.MOS и AWG society. Выставка, по словам ее организаторов, посвящена «симбиотическому характеру материальной реальности». Здесь покажут гибриды предметов искусства и продуктов промышленного производства.

Пространство находится по адресу: Наставнический переулок, дом 17.