Филиал московского дизайн-завода «Флакон» откроется на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи 6–7 января. Об этом The Village сообщила пресс-служба проекта. Новый проект компании Realogic, которая управляет «Флаконом», кораблем «Брюсов» и «Хлебозаводом №9», получил название «Флакон 1170».

1 170 метров -это высота над уровнем моря, на которой находится «Роза Хутор». «В рамках открытия пройдут выставки современного искусства, презентации специальных фото-проектов, лекции и закрытые просмотры независимого авторского кино», — говорится в сообщении «Флакона».

Бизнес-модель проекта разместившегося на территории бывшей олимпийской столовой, аналогична московскому «Флакону», однако руководство резиденции планирует сделать упор на образовательных и культурных мероприятиях. Руководитель «Флакона 1170» — Александр Распопин.

«На первом этаже открывается фуд-маркет, где будет устричный бар, дайнер „Назад в будущее“, тапас–бар „Разрешенка“, Ferma Burger, Local Food Market, крафтовый бар Joe’s. На втором этаже откроется творческая лаборатория сочинского сувенирного бренда „Фабрика“, Yoga Room, проект Burton Kids», — рассказали в пресс-службе.

Сочинское издание Scapp.ru в сентябре утверждало, что проект должен открыться 1 декабря.