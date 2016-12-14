На площади Революции в пятницу, 16 декабря, откроется традиционная большая ледяная горка. Ее установят к зимнему фестивалю «Путешествие в Рождество». Об этом The Village сообщили в пресс-службе «Московских сезонов», которые являются организаторами фестиваля.

Горка будет высотой семь метров, длиной — 100 метров. Она будет находиться в переходе от площади Революции к Манежной площади. «С 16 декабря по 15 января горка будет работать ежедневно. Кататься с нее можно будет на тюбингах, которые всем желающим выдадут бесплатно», — рассказали организаторы фестиваля.

Горку украсят орнаментами и ледяными фигурами на бортах. Для ее изготовления используют более 1 600 блоков льда из озер Первоуральска по 120 килограмм каждый.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 16 декабря по 15 января. К мероприятию на Площади Революции откроют Ледовый театр с бесплатным катком, а на Пушкинской площади появится инсталляция «Музыкальный лес». Также в программе фестиваля запланировано несколько кулинарных уроков и серия бесплатных экскурсий.