В Москве с января по июль 2017 года пройдет фестиваль «Оттепель: лицом к будущему». Площадками фестиваля будут Третьяковская галерея, музей имени Пушкина, Музей Москвы и парк Горького. Об этом со ссылкой на главу департамента культуры Москвы Алексея Кибовского сообщает ТАСС.

«Важно, что теперь мы вполне способны реализовывать межведомственные, межвидовые проекты, причем речь идет не только о музеях, но и о парках. Таким образом, здесь многофункциональный проект, который, имея одну тематику, представляет ее максимально подробно в самых разных ее проявлениях», — считает Кибовский.

Первой выставкой в рамках фестиваля станет экспозиция «Московская оттепель: 1953–1968», она начнет работу в Музее Москвы 15 декабря. «Наша выставка будет очень разнообразна — 400 экспонатов разместятся на полутора тысячах квадратных метров», — заявила директор музея Алина Сапрыкина.

В Третьяковской галерее на Крымском Валу в рамках фестиваля продемонстрируют работы Эрика Булатова, Анатолия Зверева, Гелия Коржева, Эрнста Неизвестного, Таира Салахова и других авторов. Показ сопроводят циклом лекций «Преодолевая границы. Искусство после Второй мировой войны. Европа и СССР». Спикерами выступят кураторы Третьяковской галереи и музея имени Пушкина, а также специалисты в области литературы, музыки и кино. В музее также проведут кинофестиваль «Война окончена» и фестиваль «Площадь Маяковского», во время которого покажут спектакли театра «Современник».

В Пушкинском музее проведут выставку «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968 годы». «В нее войдет более 200 работ разных художников из 18 европейских стран. Это как хрестоматийные, так малоизвестные вещи», — заявила директор музея Марина Лошак.

В парке Горького в апреле пройдет выставка с предметами быта 1960-х годов. С мая по июнь в летнем «Пионере» пройдут показы фильмов, а также лекции о моде. Фестиваль закончится в июле концертом в парке Горького.