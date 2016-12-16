В «Парке легенд» открылся Дворец водного спорта. Об этом сообщается на сайте Мосгосстройнадзора.

Здание в пять этажей находится на территории бывшего завода имени Лихачёва. В нем разместится Олимпийский центр синхронного плавания. Планируется, что он станет базой сборной России по синхронному плаванию.

На территории комплекса находятся три спортивных бассейна и один открытый, а также фитнес-зона и спортзал.

В спортивно-развлекательном комплексе «Парк легенд» есть Ледовый дворец с тремя аренами и Музей хоккея. Ранее сообщалось, что в парке открылся каток.