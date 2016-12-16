Книжная лавка «Живет и работает» открылась 14 декабря в помещении бара «Сосна и Липа» на Покровке, 17. Об этом сообщается на странице бара в Facebook.

«Такое соседство объясняется не только удачным местоположением, но и явно назревшей необходимостью объединить два спусковых крючка московской интеллигенции: книгу и алкоголь», — говорится в сообщении.

Ассортимент магазина состоит из зинов, журналов, книг небольших издательств и букинистической литературы. Книжный угол работает с 15:00 до 21:00 с понедельника по четверг и с 15:00 до 19:00 с пятницы по воскресенье.

Бар «Сосна и Липа» открылся по новому адресу в конце сентября 2016 года. В соседнем с ним помещении работает тако-бар «На чили».