В новогодние праздники катки в парке Горького и на ВДНХ будут патрулировать сотрудники МЧС на коньках. Об этом со ссылкой на начальника главного управления МЧС по Москве Илью Денисова сообщает информагентство «Москва».

«В период проведения зимнего отдыха на объектах Москвы планируется задействовать более 500 сотрудников МЧС, 450 добровольцев и 12 единиц спецтехники. В том числе в парке Горького и ВДНХ сотрудники будут осуществлять дежурство на коньках», — заявил Денисов.

По его словам, в Москве для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций действует группировка сил и средств постоянной готовности. В ее составе более 1 200 человек.