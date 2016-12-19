Московские власти решили заняться реставрацией Северного речного вокзала «Порт пяти морей». Об этом The Village сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Ведомство объявило конкурс на выполнение работ по разработке научно-проектной документации по сохранению и приспособлению вокзала. Подрядчику нужно будет выполнить комплексные научные исследования объекта для реставрации фасадов и интерьеров по сохранившимся фрагментам. Кроме того, здание должно быть приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 января.

Здание речного вокзала строилось на берегу Химкинского водохранилища с 1932 по 1937 год по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. Согласно архитектурному замыслу форма здания напоминает корабль. В 2010 году здание вокзала было освобождено от арендаторов, обнесено забором и закрыто.