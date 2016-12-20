В 2017 году правительство Москвы намерено направить на создание «Парка будущего» на ВДНХ 10 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на несколько анонимных сотрудников мэрии города сообщает газета «Ведомости».

Один из собеседников издания уточнил, что деньги на это предусмотрены в программе «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» департамента городского имущества. Источник «Ведомостей» в мэрии добавил, что поправки внесут в адресную инвестиционную программу Москвы. Сейчас на «Парк будущего» в ней заложено 1,55 миллиарда рублей. Предполагается, что выделяемые московскими властями средства потратят на проектирование первой очереди парка, строительство аттракционов и на ремонт зданий и сооружений, заявил газете представитель ВДНХ.

По его словам, парк разместится в южной части ВДНХ. Его площадь составит 26,9 гектара. Архитектурно-градостроительную концепцию «высокотехнологичного парка развлечений» разрабатывает российское бюро Kleinewelt Architekten. «„Парком будущего“ занимается международный консорциум, большая профессиональная команда, где наше бюро выступает в качестве архитектурного партнера проекта», — сказал изданию партнер Kleinewelt Architekten Николай Переслегин.

По его словам, в парке построят аттракцион «Город с экстремальными горками» и здание театра на 1 000 мест. Территория парка будет освещаться от аттракциона «Солнце».

В концепции выставки от 2015 года строительство «Парка будущего» оценивалось в 74 миллиарда рублей. Представитель ВДНХ не стал разглашать «Ведомостям» нынешнюю стоимость проекта. Колесо обозрения за 12 миллиардов рублей возводит группа компаний «Регионы». Его сдача запланирована на 2018 год.

Ранее общий объем инвестиций в реконструкцию ВДНХ оценивался в 163 миллиарда рублей, стоимость программы на данный момент представители комплекса не уточняют. Близкий к АО «ВДНХ» собеседник «Ведомостей» уверен, что выделяемые 10 миллиардов рублей — малая часть инвестиций в «Парк будущего». Он утверждает, что власти занимаются поиском частных инвесторов для этого проекта.

Реконструкция ВДНХ началась в 2014 году. Комплекс объединили с Ботаническим садом и парком «Останкино», в результате чего общая площадь выставки достигла 520 гектаров. Также власти снесли торговые точки, начался ремонт павильонов. В 2015 году концепцию развития выставочного комплекса разработали в ООО «Ценципер» и консалтинговой компании Strategy Partners Group. Затем ВДНХ переработала ее.