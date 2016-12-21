Часть территории Кремля могут покрыть сетью бесплатного городского Wi-Fi, передает информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя городского департамента информационных технологий Андрея Белозерова.

Беспроводной интернет появится только на той части Кремля, куда разрешен вход туристам. «Внутри Кремля мы договариваемся с Федеральной службой охраны о том, что там будет бесплатный городской Wi-Fi и его можно будет использовать», — рассказал Белозеров.

Сегодня беспроводной интернет уже доступен на 450 остановках наземного транспорта около станций метро, железнодорожных платформ и автовокзалов.

Полный запуск единой бесшовной зоны Wi-Fi, соединяющей сети метро, наземного транспорта, МЦК, электричек, а также поездов «Аэроэкспресса», запланирован на весну 2017 года.