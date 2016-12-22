Музей кино, который с 20015 года не имел собственного здания, переезжает на ВДНХ. Ему предоставили в долгосрочную аренду павильон №36, рассказали The Village в пресс-службе ВДНХ.

У музея будет два корпуса. В главном корпусе на пяти с половиной тысячах квадратных метров организуют пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров и несколько отдельных зон для цифрового показа. Во втором корпусе музея разместят фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.

Официальное открытие Музея кино состоится в рамках Международного Московского кинофестиваля в июне 2017 года.

Музей кино существует с 1984 года. До 2005 года он располагался в киноцентре на Красной Пресне, специально построенным для этих целей, однако в 2005 году был вынужден выехать. После этого фондовые хранилища Музея кино разместили на территории киноконцерна «Мосфильм».

Более десяти лет Музей кино фактически не занимался музейной деятельностью, проводя выставки и культурно-образовательные мероприятия на партнерских площадках.