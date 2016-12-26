Три улицы в поселении Новофёдоровском в Новой Москве назовут в честь князей Бориса и Глеба. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

В 2017 году в поселении появится Борисоглебская Слобода. Двум соседним улицам присвоят названия, отсылающие к истории их семьи. «Одна из них станет Вышгородской — святые Борис и Глеб похоронены в Вышгороде. Улицу неподалеку назовут Десятинной — она напомнит об одноименной церкви, в которой был похоронен отец братьев, князь Владимир — креститель Руси, который также причислен к лику православных святых», — говорится в сообщении.

Сейчас эти улицы не имеют названий, они находятся на территории строящегося жилого комплекса. Назвать улицы в честь князей предложила префектура округа и администрация Новофёдоровского. Идею поддержали на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

Также комиссия одобрила названия еще восьми улиц округа. Улица Генерала Донскова появится в Новофёдеровском, а улицы Русинской Рощи, Евгения Родионова, Евгения Шапошникова, Сатинская аллея, Колобенка, Михаила Кондакова, Анны Воиновой и василия Бутурлина — в Щаповском.