Московские власти в 2017–2018 годах выделят из городского бюджета на реконструкцию ВДНХ 7,2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

На эти деньги победитель аукциона в течение двух лет должен отремонтировать восемь павильонов выставки, снести более 10 павильонов, а также создать ландшафтный парк.

Проект предполагает ремонт Центрального павильона, павильонов «Физика», «Геология», «Главтабак», «Кролиководство», «Микробиологическая промышленность», кафе «Медведь», ресторана «Астория». Работы необходимо завершить к 30 ноября 2018 года.

Реконструкцию системы контроля и управления доступа автотранспорта на парковочные зоны и территорию комплекса и возведение ландшафтного парка должна быть завершена к ноябрю 2018 года.

Также документ предполагает снос павильонов под номерами 544, 442, 539, 561, 537/1, 478, 503, 504, 511, 528, 530, 573.

На выполнение работ отводится 630 дней. Контракт финансируется из бюджета Москвы. Победителя конкурса назовут 17 января 2017 года.

Также в декабре акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» разместила документацию на проведение аукциона по ремонту павильона «Космос». Начальная цена контракта — 3,9 миллиарда рублей.

Реконструкция ВДНХ началась в 2014 году. Комплекс объединили с Ботаническим садом и парком «Останкино», в результате чего общая площадь выставки достигла 520 гектаров. Также власти снесли торговые точки, начался ремонт павильонов. В 2015 году концепцию развития выставочного комплекса разработали в ООО «Ценципер» и консалтинговой компании Strategy Partners Group. Затем ВДНХ переработала ее.

Ранее газета «Ведомости» выяснила, что власти Москвы в 2017 году намерены направить на создание «Парка будущего» на ВДНХ 10 миллиардов рублей.